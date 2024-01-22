Вестник Кавказа

На Ставрополье будут вестись активные дорожные работы

На Ставрополье будут вестись активные дорожные работы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Самые задействованные дороги и трассы отремонтируют в Ставропольском крае. Всего планируется обновить чуть менее двадцати инфраструктурных объектов.

В этом году в Миндорожного хозяйства Ставрополья пообещали обновить порядка двадцати объектов дорожной инфраструктуры.

«В Ставропольском крае по регпроекту „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году планируется привести в нормативное состояние 19 объектов дорожной инфраструктуры (дороги и мостовые сооружения регионального и местного значения) за счет ремонта, реконструкции и строительства»

– пресс-служба ведомства

В ведомстве пояснили, что будут ремонтироваться участки на местных дорогах и автотрассах регионального значения. Приоритетное внимание будет уделяться тем дорогам, которые имеют важное значение с точки зрения расположения центров и социальных объектов.

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