На Ставрополье будут вестись активные дорожные работы

Самые задействованные дороги и трассы отремонтируют в Ставропольском крае. Всего планируется обновить чуть менее двадцати инфраструктурных объектов.
В этом году в Миндорожного хозяйства Ставрополья пообещали обновить порядка двадцати объектов дорожной инфраструктуры.
«В Ставропольском крае по регпроекту „Региональная и местная дорожная сеть“ национального проекта „Безопасные качественные дороги“ в 2024 году планируется привести в нормативное состояние 19 объектов дорожной инфраструктуры (дороги и мостовые сооружения регионального и местного значения) за счет ремонта, реконструкции и строительства»
– пресс-служба ведомства
В ведомстве пояснили, что будут ремонтироваться участки на местных дорогах и автотрассах регионального значения. Приоритетное внимание будет уделяться тем дорогам, которые имеют важное значение с точки зрения расположения центров и социальных объектов.