Астрахань потратит почти 5 млрд рублей на строительство дорог

Власти Астраханской области намерены вложить 4,8 млрд рублей на ремонт и создание дорожного полотна в регионе. В планах также починить и возвести мосты.

Астраханскую область в этом году ждет масштабный дорожный ремонт. Правительство региона потратит 4,8 млрд рублей на ремонт магистралей и создание новых дорог. Информацию об этом распространила пресс-служба главы региона.

Уточняется, что прокладка дорожного полотна будет проходить в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Планируется, что в течение этого года будут начаты 36 проектов на 22 отрезках автомагистралей. Будет отремонтировано более 95 км дорог и 14 мостов.

В прошлом году в регионе отремонтировали 25 дорог протяженностью более 47 км и 8 мостов.