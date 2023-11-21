Жителей Астрахани завтра на новом маршруте встретят новые автобусы

Уже завтра в Астрахани начнет работать новый автобусный городской маршрут – он будет возить пассажиров от городского железнодорожного вокзала до поселка Семиковка.

Завтра, 5 декабря, в Астрахани заработает новый автобусный маршрут, которого долго ждали астраханцы - автобус №78 соединит железнодорожный вокзал с поселком Семиковка.

Особенно приятно то, что на новую линию выйдут семь новых автобусов среднего класса производства группы компаний "Волгабас", одного из крупнейших производителей автобусов большого и особо большого класса в России, оборудованных по последнему слову техники, передает "АиФ-Астрахань".

Ходить по маршруту автобусы будут с 6 утра до 22:40 вечера, интервал между ними будет составлять в будние дни автобусы 18-20 минут днем и 20-34 минуты вечером.

Еще одна приятная новость для жителей города – их передвижение можно будет отслеживать на интерактивных картах по мобильному телефону.