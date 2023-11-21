Вестник Кавказа

Ставрополье закупит более 300 новых автобусов

Ставрополье закупит более 300 новых автобусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Краевой автобусный парк обновят в Ставрополье. Власти приобретут 300 новых автобусов.

Власти Ставропольского края намерены закупить 300 новым единиц общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Край уже получил 52 новых автобуса. В ближайшее время в регион приедут еще 82 машины. Оставшиеся 160 автобусов будут транспортированы в начале следующего года. 

Транспортные средства будут распределены между районами края, в зависимости от потребностей каждого муниципалитета. 

Средства на приобретение общественного транспорта были выделены из федерального бюджета. 

Власти должны будут заранее подготовиться к получению новых автобусов. В частности, набрать персонал, который будет их обслуживать.

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