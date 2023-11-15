Жителей Ставрополя 1 января встретят новые автобусы

Власти Ставрополя приготовили для жителей краевого центра новогодний подарок – 1 января, в первый день Нового 2024 года, на городские маршруты выйдут 50 новых больших автобусов.

В первый день нового 2024 года на маршруты Ставрополя выйдут автобусы большого класса, , сообщила пресс-служба "Крайтранса".

Появятся они на самых востребованных маршрутах столицы Ставрополья - 50 машин отправятся по маршрутам №36, 37 и 52, передает "АиФ-Ставрополье".

Приятно и то, что стоимость проезда на них будет вполне демократичной - 30 рублей.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что власти Ставрополья намерены обновить общественный транспорт. Для приобретения автобусов будет выделено около 1 млрд рублей, на них Минтрансом края будут приобретены 160 автобусов категории М2 и 42 автобусов категории М3.