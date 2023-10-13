Вестник Кавказа

В Ставрополье создадут "Единый проездной"

В Ставрополье создадут "Единый проездной"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае в следующем году запустят проездной билет, который будет действовать на всех городских маршрутах.

Власти Ставропольского края в следующем году введут платежную карту, которая позволит оплачивать проезд на всех маршрутах городского общественного транспорта. Такую информацию опубликовал в своем telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров. 

"Работаем над внедрением удобного инструмента для пассажиров общественного транспорта на Ставрополье. Единая транспортная карта позволит передвигаться на разных видах транспорта без оплаты при пересадках"

– Владимир Владимиров 

Таким образом, жители и гости региона смогут оплачивать проезд безналичным способом в общественном транспорте компании ГУП СК "Крайтранс". 

Отмечается, что сначала "Единый проездной" появится в краевом центре, затем его распространят на весь регион. 

К старту запуска единой платежной карты власти Ставрополья планируют обновить парк городского общественного транспорта. В частности, появятся 45 новых троллейбусов и 140 автобусов.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1835 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы