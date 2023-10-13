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Ставрополье потратит 1 млрд рублей на автобусы

Ставрополье потратит 1 млрд рублей на автобусы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ставропольском крае планируется обновить общественный транспорт. Для приобретения автобусов будет выделено около 1 млрд рублей.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья заявило о том, что планирует обновление автобусных парков региона. Заявка на приобретение автобусов была получена Ставропольским комитетом по государственным закупкам.

В планах у Минтранса края закупка 160 автобусов категории М2 и 42 автобусов категории М3.

Предполагается, что на реализацию этого проекта потребуется больше 988 млн рублей. Точная итоговая цена пока неизвестна, так как не выбран автобусный поставщик.

В заявке указано, что транспортные средства обязаны быть не старше одного года. Также обозначен ряд условий для автобусных салонов. В них должны быть установлены кондиционеры и иметься возможность проветривания салона.

Предусматривается, что автобусы категории М3 будут оборудованы комфортабельными креслами с мягким пассажирскими сидениями с высокой спинкой, а также будут присутствовать ремни безопасности. Приборная панель общественного транспорта предусматривает наличие компьютеров и системы ГЛОНАСС, для того, чтобы все маршруты можно было увидеть на картах.

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