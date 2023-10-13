Ставрополье потратит 1 млрд рублей на автобусы

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья заявило о том, что планирует обновление автобусных парков региона. Заявка на приобретение автобусов была получена Ставропольским комитетом по государственным закупкам.
В планах у Минтранса края закупка 160 автобусов категории М2 и 42 автобусов категории М3.
Предполагается, что на реализацию этого проекта потребуется больше 988 млн рублей. Точная итоговая цена пока неизвестна, так как не выбран автобусный поставщик.
В заявке указано, что транспортные средства обязаны быть не старше одного года. Также обозначен ряд условий для автобусных салонов. В них должны быть установлены кондиционеры и иметься возможность проветривания салона.
Предусматривается, что автобусы категории М3 будут оборудованы комфортабельными креслами с мягким пассажирскими сидениями с высокой спинкой, а также будут присутствовать ремни безопасности. Приборная панель общественного транспорта предусматривает наличие компьютеров и системы ГЛОНАСС, для того, чтобы все маршруты можно было увидеть на картах.