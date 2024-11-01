Подозреваемый в мошенничестве мужчина задержан на КПП "Верхний Ларс"

На КПП на российско-грузинской границе задержан мужчина, которого подозревают в мошенничестве. Он находился в федеральном розыске.

В Северной Осетии задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом рассказали в МВД республики.

"Владикавказские оперативники совместно с североосетинскими пограничниками на Верхнем Ларсе задержали беглеца, подозреваемого в попытке мошенничества в особо крупном размере"

– пресс-служба министерства

В ведомстве полагают, что житель Ессентуков оформил договор со страховой компанией на страхование 107 кг цинка на 171,2 млн рублей. При этом он завысил вес элемента. Вместе со своими сообщниками он устроил поджог грузовой машины, в которой находился цинковый порошок, и потребовал выплату. Однако правоохранители пресекли мошенничество.

Подозреваемый сбежал. Его объявили в федеральный розыск и задержали. Сейчас мужчина находится под стражей.