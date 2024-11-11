Неисправность электропроводки лишила жителя Пятигорска автомобиля

В результате пожара в Пятигорске сгорел автомобиль. Вероятно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. От огня также пострадала соседняя машина.

Накануне случился пожар во дворе многоквартирного дома в Пятигорске. Оказалось, что загорелась одна из припаркованных машин, рассказали в местном МВД.

Сначала очевидцы увидели дым, идущий из-под капота, а после из салона автомобиля стало идти пламя. Неравнодушные соседи сразу набрали номер пожарных. На место приехали 8 огнеборцев и 2 единицы спецтехники.

К моменту полной ликвидации возгорания огонь разросся до 4 кв м и практически полностью уничтожил машину. Повреждения получил также стоящий рядом автомобиль. Причиной происшествия могла стать неисправность проводки.