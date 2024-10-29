Глава Ставрополья назвал причину взрыва газа в Пятигорске

В Пятигорске произошел взрыв бытового газа, унесший жизнь одного человека. Власти региона оценили ущерб, назвали возможную причину инцидента и объявили о мерах поддержки пострадавшим.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров прокомментировал ситуацию с взрывом бытового газа в Пятигорске. Руководитель региона назвал технические работы по замене оборудования в качестве возможной причины инцидента.

"По предварительным данным, причиной трагедии стала несогласованная замена газового оборудования "

– Владимир Владимиров

Сообщается, что в качестве компенсации пострадавшие получат денежные выплаты. Жильцы подъезда, где произошел взрыв, получат по 10 тыс рублей, владельцы квартир, которые понесли имущественный ущерб, смогут рассчитывать на 100 тыс рублей.

Власти региона также провели приняли решение восстановить дом для дальнейшей эксплуатации. Проведенная экспертиза показала, что несущие конструкции не были задеты взрывом. В ремонтных работах будут задействованы строительная и газовые компании.

Отметим, что взрыв газа в жилом доме в Пятигорске произошел 9 ноября. В результате происшествия погибла женщина, еще три человека пострадали.