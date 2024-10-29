Эрдоган выступил на Стамбульском энергетическом форуме

Энергетика - локомотив развития, особенно в совокупности с транспортом и коммуникациями, заявил сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на Стамбульском энергетическом форуме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на Стамбульском энергетическом форуме, организованном турецким государственным агентством "Анадолу" под эгидой министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

Турецкий лидер сообщил, что энергетика является основным условием индустриализации, отметив, что в числе планируемых к обсуждению на Стамбульском энергетическом форуме тем - роль Турции в энергетическом секторе и финансирование энергетической трансформации.

Турция придает большое значение снижению зависимости от внешних поставок энергии и облегчению давления стоимости энергоресурсов на экономику. В минувшем 2023 году страна затратила $70 млрд на закупку сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и природного газа, пишет "Анадолу".

"Главная причина нашего внешнеторгового дефицита – это выплаты за электроэнергию. Турция уверенно движется к цели полной независимости в энергетике, а бесперебойные поставки достаточного количества качественной и чистой энергии или, другими словами, безопасность энергоснабжения имеют решающее значение для всех стран"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турция уверенно движется к этой цели – страна нарастила ежедневную добычу газа на месторождении Сакарья в Черном море до 7 млн кубометров, а на других месторождениях - до 8 млн кубометров, сообщил глава государства.

У Турции прекрасные перспективы – обладая семью газопроводами, двумя плавучими терминалами СПГ и 15 пунктами въезда, страна может стать одним из ведущих мировых центров торговли энергоносителями, - добавил Эрдоган.