Вестник Кавказа

Плюсы и минусы отдыха в Абхазии назвали на форуме Visit Apsny

Замок принца Ольденбургского
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Тема достоинств и недостатков отдыха в Абхазии обсуждалась сегодня на дискуссии в рамках форума Visit Apsny, второй день которого проходит сегодня в Гагре.

Стоит ли ехать на отдых в Абхазию, обсудили сегодня участники V международного форума Visit Apsny.

Масштабное мероприятие стартовало накануне в курортной жемчужине Абхазии – городе Гагра.

В ходе панельной дискуссии сегодня ее участники назвали положительные стороны отдыха в Абхазии. К ним были отнесены богатейшая природа Абхазии и долгий бархатный сезон. В числе плюсов также назвали гостеприимство жителей страны и абхазскую кухню. Отметили участники форума и такую позитивную тенденцию, как открытие новых отелей.

Безусловными минусами оказались систематические перебои с водой и светом. Беспокоят туристов также суровые сотрудники ГАИ. Автомобилистам мешают и лежачие полицейские, которых, как они полагают, на дорогах слишком много. Среди недостатков отмечают также сложности с мобильной связью в роуминге. Еще одна проблема Абхазии – состояние, в котором находится инфраструктура набережных, передает Sputnik Абхазия.

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