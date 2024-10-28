Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Абхазия располагает всем необходимым, чтобы развивать такое перспективное направление отдыха, как фитнес-туризм, считает эксперт. Кроме того, у республики есть потенциал для горного, экологического и сельского туризма.

Фитнес-туры могут появиться в скором времени в Абхазии – по крайней мере, у страны есть все для развития этого направления, заявил маркетолог в сфере туризма Илья Коноплев.

"Картинка за последние три года изменилась, и приемлемо для того, чтобы зацепить мое внимание как организатора"

– Коноплев

Как рассказал специалист на полях форума Visit Apsny в интервью Sputnik, в его планы входит посещение определенных объектов. В ходе поездки маркетолог намерен оценить, насколько они готовы к проведению фитнес-туров, а также состояние их инфраструктуры.

Абхазия – не только море

На сегодня в России отдых в Абхазии считается исключительно морским, пляжным вариантом, и эту ситуацию нужно менять, заявил директор по развитию "Международной академии горного туризма" Умар Айдинов.

Он посетовал, что из туристических локаций гости знают в основном Гагру, Рицу и Пицунду. Однако купальный сезон в Абхазии длится всего четыре месяца, а туристические объекты должны быть загружены весь год.

Поэтому, уточнил Айдинов, Абхазии нужно развивать такие виды туризма, как горный, экологический и сельский туризм.