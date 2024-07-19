Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

В Абхазии имеется потенциал для развития горного туризма. Есть вероятность восстановления однодневного туристического маршрута из КЧР в Абхазию.

Горный туристический маршрут от курортов Карачаево-Черкесии в Абхазию мог бы привлечь туристов, считает директор по развитию "Международной академии горного туризма" Умар Айдинов.

Он напомнил, что в советские годы такой маршрут существовал. Сегодня Россия и Абхазия задумались о восстановлении горных пеших троп.

Летом 2024 года вопрос обсуждался в рамках Кавказского инвестиционного форума, на нем сообщалось, что будет создаваться Большая Кавказская тропа, которая может дойти до Абхазии.

"Карачаево-Черкесия – горнолыжный курорт, Абхазия – больше морской курорт. Но мы точно можем что-то общее. И такое уже было в Советском Союзе. Был маршрут, который связывал между собой курорт Карачаево-Черкесии с курортами Абхазии… Если бы этот маршрут был восстановлен, то это был бы крутой маршрут, интересное направление"

– Айдинов

Маршрут позволит за день пешком добираться из КЧР в Абхазию или наоборот, в прежние годы тропа проходила через Клухорский перевал, уточнил он в беседе со Sputnik в рамках форума Visit Apsny.