Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

В Абхазии, а точнее на самом знаменитом курорте республики – в Гагре, заработал международный туристический форум Vizit Apsny. В его рамках проводится также выставка для отелей и ресторанов.

Очередной, уже пятый туристический форум Vizit Apsny стартовал сегодня в Гагре, одновременно с выставкой Apsny Horeca.

Тема масштабного мероприятия – "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году".

Замглавы администрации Гагрского района Этери Кондакова в ходе открытия обратила внимание на то, что туристический форум проходит именно в Гагре – жемчужине Абхазии, которая служит местом притяжения для туристов со всего постсоветского пространства.

Она добавила, что в форуме примут участие представители бизнеса, власти, члены общественных организаций, представители и эксперты туристической отрасли Абхазии, передает Sputnik Абхазия.

Параллельно с форумом в Гагре проводится выставка Apsny Horeca. На ней представлены товары для отелей и ресторанов, в том числе техника, напитки, включая алкоголь и воду, косметика и джемы, и многое другое.

Форум будет проводиться в Абхазии сегодня и завтра.