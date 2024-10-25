Вестник Кавказа

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Абхазии, а точнее на самом знаменитом курорте республики – в Гагре, заработал международный туристический форум Vizit Apsny. В его рамках проводится также выставка для отелей и ресторанов.

Очередной, уже пятый туристический форум Vizit Apsny стартовал сегодня в Гагре, одновременно с выставкой Apsny Horeca.

Тема масштабного мероприятия – "Абхазия перезагрузка: как стать конкурентным в 2025 году".

Замглавы администрации Гагрского района Этери Кондакова в ходе открытия обратила внимание на то, что туристический форум проходит именно в Гагре – жемчужине Абхазии, которая служит местом притяжения для туристов со всего постсоветского пространства.

Она добавила, что в форуме примут участие представители бизнеса, власти, члены общественных организаций, представители и эксперты туристической отрасли Абхазии, передает Sputnik Абхазия.

Параллельно с форумом в Гагре проводится выставка Apsny Horeca. На ней представлены товары для отелей и ресторанов, в том числе техника, напитки, включая алкоголь и воду, косметика и джемы, и многое другое.

Форум будет проводиться в Абхазии сегодня и завтра.

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