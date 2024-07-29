Горе-строители повредили магистральный водовод в Махачкале

Несанкционированные строительные работы в столице Дагестана как минимум до полуночи оставили без воды два района Махачкалы – это произошло из-за повреждения магистрального водовода.

Сегодня вечером часть жителей столицы Дагестана остались без воды – виноваты в этом сами жители, которые проводили ремнотные работы произвольно, сообщает Telegram-канал АО "ЕОРД" "Махачкалинский водоканал".

"В районе поселка Ленинкент у федеральной трассы при проведении жителями самовольных несогласованных работ был поврежден магистральный водовод Миатли - Махачкала диаметром 1200 мм"

- "Махачкалинский водоканал"

Ресурсоснабжающая организация предупредила, что вода в дома махачкалинцев сейчас поступает в урезанном количестве и с пониженным напором, а в Кировском и Советском районах возможны и перебои в водоснабжении.

Точное время устранения последствий аварии пока назвать сложно, однако коммунальные службы рассчитывают завершить их к полуночи.