Вестник Кавказа

Президент Азербайджана подтвердил продвижение конструктивной мирной повестки

Президент Азербайджана подтвердил продвижение конструктивной мирной повестки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанский лидер заявил о созданных республикой условий для мира в регионе. Он добавил, что страна занимается продвижением мирной повестки.

Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира и стабильности в регионе. Такое заявление сделал 22 ноября президент страны Ильхам Алиев.

Обращаясь к участникам 12-й Генассамблеи Международной конференции азиатских политических партий, он подчеркнул, что республика Южного Кавказа сделала это после того, как ей удалось восстановить свою территориальную целостность и суверенитет в ходе Отечественной войны 2020 года.

В послании главы государства также акцентируется внимание на том, что Баку занимается продвижением конструктивной мирной повестки дня и выдвигает важные предложения и инициативы в данной области.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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