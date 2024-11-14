Президент Азербайджана подтвердил продвижение конструктивной мирной повестки

Азербайджанский лидер заявил о созданных республикой условий для мира в регионе. Он добавил, что страна занимается продвижением мирной повестки.

Азербайджан создал благоприятные условия для прочного мира и стабильности в регионе. Такое заявление сделал 22 ноября президент страны Ильхам Алиев.

Обращаясь к участникам 12-й Генассамблеи Международной конференции азиатских политических партий, он подчеркнул, что республика Южного Кавказа сделала это после того, как ей удалось восстановить свою территориальную целостность и суверенитет в ходе Отечественной войны 2020 года.

В послании главы государства также акцентируется внимание на том, что Баку занимается продвижением конструктивной мирной повестки дня и выдвигает важные предложения и инициативы в данной области.