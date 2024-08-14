В Казахстане нашли более полусотни нелегальных школ

Только с начала текущего 2024 года в Казахстане выявили более полусотни школ, которые фактически работали нелегально, не имея лицензии но образовательную деятельность – часть из них избавились от такого статуса.

С начала 2024 года на территории Казахстана насчитывалось 58 школ, которые работали фактически нелегально, не имея лицензий на осуществление образовательной деятельности, показали проверки, проведенные министерством просвещения страны, сообщили в министерстве.

Это связано со спецификой законодательства страны – для получения лицензии школы должны обладать необходимой материально-технической базой, штатом квалифицированных педагогов, обеспечивать учеников качественным медобслуживанием и соблюдать санитарно-эпидемиологические и противопожарные нормы, передает "АиФ Казахстан".

К 22 ноября 2024 года 17 из 58 школ легализовали свою деятельность, получив лицензии, а вот руководства оставшихся 31 школы получили постановления судов о наложении штрафов – большинство этих заведений работали в Астане и Алматы, а также в Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отсутствие лицензии говорит либо о несоответствии требованиям, либо о неподанных документах на получение разрешения, и при повторных нарушениях власти могут приостановить работу таких школ через суд, подчеркнули в министерстве.