Краснодарцев предупредили о запахе гари

Жители столицы Краснодарского края могут почувствовать горелый запах в городе. Он будет связан сжиганием рисовой соломы, которое начнется сегодня.
Плановое работы по сжиганию рисовой соломы будут организованы с 22 по 29 ноября и пройдут в Краснодаре, рассказали в городском МЦУ.
Проведением работ займутся компании с сельскохозяйственным профилем. Направление и скорость ветра будут учитываться, подчеркнули в сообщении.
«Показатели качества воздуха под контролем. Местами возможен запах гари»
- МЦУ Краснодара