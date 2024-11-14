Вестник Кавказа

Краснодарцев предупредили о запахе гари

Краснодарцев предупредили о запахе гари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители столицы Краснодарского края могут почувствовать горелый запах в городе. Он будет связан сжиганием рисовой соломы, которое начнется сегодня.

Плановое работы по сжиганию рисовой соломы будут организованы с 22 по 29 ноября и пройдут в Краснодаре, рассказали в городском МЦУ.

Проведением работ займутся компании с сельскохозяйственным профилем. Направление и скорость ветра будут учитываться, подчеркнули в сообщении.

«Показатели качества воздуха под контролем. Местами возможен запах гари»

- МЦУ Краснодара

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