Краснодарцев предупредили о запахе гари

Жители столицы Краснодарского края могут почувствовать горелый запах в городе. Он будет связан сжиганием рисовой соломы, которое начнется сегодня.

Плановое работы по сжиганию рисовой соломы будут организованы с 22 по 29 ноября и пройдут в Краснодаре, рассказали в городском МЦУ.

Проведением работ займутся компании с сельскохозяйственным профилем. Направление и скорость ветра будут учитываться, подчеркнули в сообщении.

«Показатели качества воздуха под контролем. Местами возможен запах гари»

- МЦУ Краснодара