"Красная Поляна" установит рекорд по турпотоку в 2024 году

Поток туристов на горный курорт "Красная Поляна" в 2024 году достигнет рекордных 1,5 млн человек. Рост с прошлого года оценивается в 10%.

Горный кластер Сочи становится популярнее у путешественников, курорт "Красная Поляна" увеличит на 10% турпоток по итогам 2024 года, отметил гендиректор курорта Павел Перов, передает "Интерфакс".

"Курорт "Красная Поляна" по текущей оценке в 2023 году посетило 1 млн 360 тыс человек. И, соответственно, в этом году мы хотим выйти уже на рекорд - 1,5 млн человек. По сравнению с прошлым годом рост турпотока порядка 10%"

– Перов

Отдых на "Красной Поляне" полюбили не только россияне, подчеркнул он, но и иностранцы - приезжают гости из ближнего зарубежья и Ирана. На данный момент иностранный турпоток на курорт держится на прошлогоднем уровне 6%.