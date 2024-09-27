Красная Поляна на Новый год будет загружена на 100%

Новогодние праздники пройдут на Красной Поляне при 100-процентной загрузке. К настоящему времени отели горного курорта забронированы на 80%.

Полная загрузка ожидается на горном курорте Красная Поляна в Сочи в период новогодних праздников.

На начало октября в отелях остается свободными около 20% номеров, к Новому году свободных мест не останется.

«Остается доля туристов, которые готовы планировать свой отпуск буквально за одну-две недели. Именно эта категория по оценкам специалистов и заполнит оставшиеся места... При этом в зимние каникулы объекты Красной Поляны традиционно загружены буквально до 100%»

– пресс-служба курорта

Сочи востребован в любое время года - сегодня отели заняты почти на 75%.

Сезон катания в горах Сочи в этом году стартует в начале декабря, следует из прогнозов.