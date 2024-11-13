Число туристов в Гагрском районе Абхазии выросло на 15%

Количество туристов, решивших провести отдых в Гагрском районе Абхазии, выросло на 15%. Это случилось благодаря расширению числа отелей и апартаментов для размещения путешественников.

Рост потока туристов в Гагрском районе Абхазии составил 15%, в сравнении с показателями прошлого года, рассказал начальник управления по туризму районной администрации Ахра Бганба.

В 2023 году в Гагрском районе было 158 мест размещения, которые суммарно приняли около 288,1 тыс человек. В 2024 году их число увеличилось до 180 объектов, где отдохнули 326,8 тыс туристов.

Район получил 743,6 млн рублей в виде налогов от туристической отрасли, добавил Ахра Бганба в разговоре с изданием Sputnik Абхазия.