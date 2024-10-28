Режим повышенной готовности объявлен в Новороссийске

В Новороссийске ввели режим повышенной готовности. В городе ожидаются сильные осадки. Ранее там усилили меры безопасности.
Плохие погодные условия привели к введению режима повышенной готовности в Новороссийске, пишет пресс-служба городской администрации.
Как отметили власти, жители столкнутся с обильными осадками и ветром порывами в 20-25 м/c. Режим повышенной готовности продлится до 25 ноября.
Подчеркивается, что режим, в частности, введен для органов управления и сил единой государственной системы и ликвидации ЧС Краснодарского края.
Ранее в Новороссийске усилили меры безопасности. В регионе ожидается резкое усиление ветра, местами пройдет дождь.