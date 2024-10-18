Вестник Кавказа

Новороссийск столкнулся с дефицитом воды

Новороссийск столкнулся с дефицитом воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Новороссийске снизилась подача воды населению. Причина в обмелении водохранилища, которое вызвано засушливой погодой в этом году.

Новороссийский водоканал полностью остановил забор воды из Неберджаевского водохранилища из-за его обмеления.

Сообщается, что уровень воды в хранилище опустился до критического уровня. Забор воды опустился с 23 тыс куб м в сутки до нуля, а на Пенайском водозаборе - с 10 тыс куб м до 1,3 тыс куб м.

«Основными источниками собственной подачи воды в город являются Пенайские источники и Неберджаевское водохранилище. Оба зависимы от количества выпавших осадков»

– администрация города

Подачу увеличил РЭУ «Троицкий групповой водопровод» - до 110 тыс куб м в сутки, это максимально возможный уровень. В городе в связи с дефицитом ввели перераспределение воды, что стало причиной снижения объема подачи в ряде района на 15-30%.

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