Вестник Кавказа

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ранним утром 4 ноября в Новороссийске произошла аварийная ситуация, которая привела к частичному отключению отопления. Затронуто почти 200 домов.

Сегодня отопления нет в 194 объектах в Новороссийске, о причинах отключения рассказал глава курорта Андрей Кравченко.

"В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции на улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта"

– градоначальник

Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль, создан оперштаб, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Делается все, что максимально быстро возобновить подачу тепла населению.

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