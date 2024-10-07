Часть Новороссийска осталась без отопления в праздник

Ранним утром 4 ноября в Новороссийске произошла аварийная ситуация, которая привела к частичному отключению отопления. Затронуто почти 200 домов.
Сегодня отопления нет в 194 объектах в Новороссийске, о причинах отключения рассказал глава курорта Андрей Кравченко.
"В 5:28 произошло аварийное отключение электрической энергии на насосной станции на улице Снайпера Рубахо, вследствие чего произошла остановка котлов на котельной Южная. Без отопления остались 194 объекта"
– градоначальник
Он уточнил, что взял ситуацию на личный контроль, создан оперштаб, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Делается все, что максимально быстро возобновить подачу тепла населению.