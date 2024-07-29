Вестник Кавказа

Целый город в Кабардино-Балкарии остался без отопления

Целый город в Кабардино-Балкарии остался без отопления
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Коммунальщики кабардино-балкарского Тырныауза до сих пор не дали тепло в дома горожан, хотя температура воздуха в ночное время падает до -5 градусов – его администрация и коммунальные службы выясняют причины такой ситуации.

Целый город Тырныауз с 25-тысячным населением в Кабардино-Балкарии до сих пор живет без отопления, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

Как сообщают сами жители, помимо холодных батарей в некоторых домах нет и воды, и это при том, что температура по ночам может опускаться до −5 градусов, люди вынуждены греться газом. В соцсетях жители жалуются, что весь город в дырявых трубах, котельные к отопительному сезону не готовы, а на установление котлов разрешение не дают.

"В 2023 году в Тырныаузе тоже были проблемы с отоплением: его дали только 27 декабря. Летом 2024 года администрация города заявила, что больше такого не повторится, так как проводятся работы по устранению неполадок"

- Telegram-канал

На сайте же администрации города можно найти информацию о том, что с 16 октября в Тырныаузе население обеспечивают теплом.

Администрация заявила, что работы по запуску отопления продолжаются, а "специалисты активно трудятся над устранением прорывов в системе".

Дополнительную информацию о выполнении работ и дальнейших планах в горадминистрации пообещали предоставить в конце рабочего дня.

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