Мэр Сочи рассказал, когда жителям дадут отопление

Дата старта отопительного сезона в Сочи названа. По словам градоначальника, батареи потеплеют на курорте в ноябре.

Отопление в Сочи дадут в конце осени, точную дату начала отопительного сезона в 2024 году назвал сегодня глава курорта Андрей Прошунин.

«Отопительный сезон в городе планируем начать 15 ноября, запустим горячую линию. К этому моменту котельные начнут подавать тепло жителям, в объекты санаторно-курортного комплекса и учреждения социальной сферы»

– Прошунин

Мэр уточнил, что некоторые районы могут начать протапливать и раньше, горные районы Лазаревского взморья и Краснополянского округа.

Сети готовы к старту отопительного сезона, за лето был произведен ремонт, ветхие участки теплосети прошли замену.