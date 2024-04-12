Отопление дали в детсадах в Ставрополе

Тепло дали сегодня в муниципальных детских садах в Ставрополе. О потеплении батарей в дошкольных образовательных учреждениях рассказали в администрации столицы Ставрополья.

Отопительный сезон снова начался в Ставрополе, но только в детских садах, сообщает мэрия.

"По поручению главы Ставрополя Ивана Ульянченко в связи с температурными скачками и нестабильной погодой сегодня, 13 мая, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях включили отопление"

– городская администрация

Власти краевой столицы держат на контроле ситуацию с температурой в детсадах.

А вот в жилых домах в этом сезоне больше не потеплеет: отопление в них включать не будут, так как запуск всей системы очень сложен, пояснили власти города. В администрации напомнили, что батареи включают при условии, что среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает 8 градусов, передает 1777.ru.

Сейчас таких холодов нет. По данным ставропольского Гидрометцентра, сегодня ночью было +6 - +8 градусов, днем +12 - +14. Завтра ночью столбики термометров покажут +5 - +7, днем воздух прогреется до +11 - +13 градусов.

Напомним, отопление в Ставрополе выключили во время аномального потепления в середине апреля.