Отопление в Ставрополе отключат 15 апреля

В Ставрополе в этом году раньше обычного прекратится подача тепла в дома. В городе установилась теплая погода, около плюс 20, отопление выключат 15 апреля.

Отопительный сезон в Ставрополе решили завершить 15 апреля, следует из соответствующего постановления градоначальника Ивана Ульянченко.

«В этом году весна выдалась теплая, и долгосрочный прогноз погоды позволяет нам отключить котельные 15 апреля»

– мэр города

Как объяснил Ульянченко, процесс отключения может занять несколько дней, батареи в домах жителей в разных районах могут остывать не одновременно.

Сегодня в Ставрополе переменная облачность, воздух прогрет до 22 градусов, в понедельник 15 апреля днем будет до плюс 19, облачно.