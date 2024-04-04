Вестник Кавказа

Отопление в Ставрополе отключат 15 апреля

Отопление в Ставрополе отключат 15 апреля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе в этом году раньше обычного прекратится подача тепла в дома. В городе установилась теплая погода, около плюс 20, отопление выключат 15 апреля.

Отопительный сезон в Ставрополе решили завершить 15 апреля, следует из соответствующего постановления градоначальника Ивана Ульянченко.

«В этом году весна выдалась теплая, и долгосрочный прогноз погоды позволяет нам отключить котельные 15 апреля»

– мэр города

Как объяснил Ульянченко, процесс отключения может занять несколько дней, батареи в домах жителей в разных районах могут остывать не одновременно.

Сегодня в Ставрополе переменная облачность, воздух прогрет до 22 градусов, в понедельник 15 апреля днем будет до плюс 19, облачно.

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