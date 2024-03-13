Границы Ставрополя увеличат – в краевой Думе обсудили подробности

Вызвавший широкий резонанс законопроект об увеличении территории Ставрополя за счет Шпаковского округа рассмотрели в профильном комитете Думы Ставропольского края.

Депутаты парламента Ставропольского края внесли предложения по процессу расширения Ставрополя. Замечания они высказали на совещании соответствующего комитета краевой Думы.

Изменения в краевой закон об установлении границы Ставрополя предполагают включение в состав столицы региона ряда участков Шпаковского района. В общей сложности Ставрополь станет больше на 313 га.

© Фото: Администрация Ставрополя

Сразу после выдвижения инициатива обсуждалась на публичных слушаниях как в Шпаковском районе, так и в Ставрополе.

На заседании комитета было сделан акцент на важности включения инфраструктурных и социальных объектов в генплан развития новых территорий.

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– Дума