Границы Ставрополя изменились – город стал больше

Территория Ставрополя сегодня увеличилась на 313 га, опубликована и карта. Ранее эти земли входили в состав Шпаковского района и пустовали. Теперь на них будут построены дома, социальные и многие другие объекты.

Ставрополь официально стал больше – гордума сегодня одобрила решение о включении в его состав земель Шпаковского района, сообщается на сайте администрации краевой столицы.

Согласно документу, к Ставрополю теперь относятся еще 313 га. Соответствующие изменения после ряда процедур будут внесены в закон о границах Ставрополя.

Вопрос в конце февраля обсуждался на публичных слушаниях, проект решения опубликовали в СМИ и на сайте гордумы. Жители города на протяжении двух недель могли внести свои предложения, никаких замечаний в итоге не поступило.

Таким образом, к Ставрополю теперь относятся 14 ничем не занятых участков. На них построят жилые дома, социальные и коммунальные объекты, магазины и точки общепита, а также автозаправки.

Еще на двух участках пролегают крупные автотрассы.

© Фото: Администрация Ставрополя