Границы Ставрополя изменились – город стал больше

Ставрополь официально стал больше – гордума сегодня одобрила решение о включении в его состав земель Шпаковского района, сообщается на сайте администрации краевой столицы.
Согласно документу, к Ставрополю теперь относятся еще 313 га. Соответствующие изменения после ряда процедур будут внесены в закон о границах Ставрополя.
Вопрос в конце февраля обсуждался на публичных слушаниях, проект решения опубликовали в СМИ и на сайте гордумы. Жители города на протяжении двух недель могли внести свои предложения, никаких замечаний в итоге не поступило.
Таким образом, к Ставрополю теперь относятся 14 ничем не занятых участков. На них построят жилые дома, социальные и коммунальные объекты, магазины и точки общепита, а также автозаправки.
Еще на двух участках пролегают крупные автотрассы.