Города юга России снова примут фестиваль южной кухни

Организаторы анонсировали масштабный фестиваль южной кухни, который пройдет в большинстве городов юга России – гурманов больше двух недель в ноябре будут ждать рестораны Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону.

Уже 8 ноября в шести городах юга России в очередной раз стартует уже ставший традиционным масштабный фестиваль южной кухни, на котором свои гастросеты по фиксированной цене будут представлять лучшие повара свыше 60 южных ресторанов, анонсировали его организаторы.

Фестиваль, участие в котором примут лучшие рестораны Краснодара, Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска и Ростова-на-Дону, будет проходить 17 дней – по 24 ноября. На суд гурманов будут представлены сеты свыше 60 заведений высокой кухни, состоящие из четырех авторских блюд от шеф-повара, и что интересно – цена на них будет не заоблачной и фиксированной - 2200 рублей, передает портал Юга.ру.

Все эти дни в лучших ресторанах, заявленных на фестивале южных городов, будут проходить дегустации, презентации промо-сетов, а завершится гастрономическое событие голосованием за лучшее заведение, в котором, конечно, примут участие и сами дегустаторы.