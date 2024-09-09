Ресторан Гагрипш в Абхазии – живая история Гагры: цены, меню, интересные факты

Ресторан Гагрипш – одна из самых известных достопримечательностей Гагры в Абхазии. Построенный принцем Ольденбургским в начале XX века, он почти не изменился, и даже огромные часы на нем до сих пор продолжают отсчитывать время.

Легкое и воздушное, лаконичное и удивительно гармоничное бело-красное здание ресторана Гагрипш – визитная карточка Гагры – по сути представляет собой сувенир, который привез из Европы создатель курортной жемчужины Абхазии принц Ольденбургский более ста лет назад.

Интересно, что оно не просто сохранилось внешне, но и продолжает выполнять свое предназначение, так что окунуться в атмосферу начала XX века может любой посетитель ресторана.

Цены и меню в ресторане Гагрипш

В ресторане готовят блюда национальной абхазской и европейской кухни.

Из абхазских блюд представлены закуска ачапа, айладж и абыста (виды мамалыги), акуджал (говядина в горшочке), мясо по-абхазски и ачаш (хачапур).

© Фото: Скриншот с видео в соцсети ресторана Гагрипш. Ачапа сет

Есть и фирменные блюда, например, салат "Оливье 1895 года" по старинному рецепту – его делают с икрой, салат "Принца Ольденбургского" с морепродуктами, авокадо и апельсинами, "Форель для принца Ольденбургского" с креветками и красной икрой.

Цены самые что ни на есть ресторанные. Клиенты допускаются за столики при оплате депозита – 2 тыс рублей с человека. Причем этой суммы хватит только для легкого или непритязательного перекуса. Нужно учесть, что автоматом к счету добавляется 10% от всей суммы – за обслуживание.

Полное меню опубликовано в соцсетях ресторана (официального сайта ресторана Гагрипш нет). Стоит отметить, что на фото чеков из заведения, которыми путешественники делятся в отзывах, некоторые цены отличаются от тех, что указаны в меню.

© Фото: Скриншот видео из соцсети ресторана Гагрипш

Если ориентироваться на меню, то салат "Принца Ольденбургского" обойдется в 820 рублей, "Оливье 1895 года" – 650 рублей, греческий – 450 рублей.

Самый бюджетный суп – куриный суп-лапша – стоит 430 рублей, царская уха с осетром – 850 рублей.

Из горячих рыбных блюд дешевле всего обойдется жареная форель – 850 рублей. Форель для принца Ольденбургского будет стоить уже 2,2 тыс.

Среди горячих мясных блюд цены начинаются от 720 рублей за куриное филе с кукурузой гриль и растут до стейка рибай за 2,7 тыс рублей. Свиной шашлык обойдется в 320 рублей за 100 грамм.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Айладж будет стоить 480 рублей, абыста – 380 рублей. Цены на ачаш находятся в промежутке от 420 до 600 рублей.

История ресторана Гагрипш

Ресторан Гагрипш, как и практически вся старая Гагра, был создан принцем Александром Ольденбургским (правнуком Павла I). Он целенаправленно создавал в Абхазии кавказскую Ривьеру, центром и жемчужиной которой должна была стать Гагра. Именно благодаря принцу в Гагру провели телеграф и телефон, свет и воду.

Здание же ресторана "Гагрипш" принц Ольденбургский впервые увидел на Всемирной выставке в Париже, куда его привезли как экспонат из Норвегии. Меценат сразу влюбился в дом в стиле европейских шале и приобрел, чтобы привезти в Гагру. Дом привезли по морю в разобранном виде и собрали уже на месте, причем без использования металлического крепежа.

В 1903 году, вскоре после окончания работ, 9 января, в здании с часами состоялось торжественное и пышное открытие Гагрского курорта.

© Фото: Открытка 1910 года

Принц Ольденбургский хотел, чтобы здание служило не только рестораном: внутри была обустроена сцена, зал можно было оперативно превратить в театральный. Здесь проводились спектакли и концерты.

Рядом со зданием ресторана были построены в том же стиле дворец принцессы Евгении, где позже открыли Временную гостиницу, и еще одно, третье здание – Новая гостиница.

После 1917 года в комплексе разместился санаторий. На открытках тех времен можно увидеть здание с часами с подписью – "Санаторская столовая".

Затем в зданиях открыли гостиницу, которая быстро приобрела статус элитной: в ней останавливались Исаак Бабель, съемочная группа "Веселых ребят" с Любовью Орловой, бывал там и Сталин.

Во время событий 1990-х годов гостиница была разобрана и до наших дней не дошла. А вот ресторан сохранился.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересные факты

Какой фильм снимали в ресторане Гагрипш?

Именно в ресторане Гагрипш снимался знаменитый мюзикл 1985 года "Зимний вечер в Гаграх".

В "Гагрипше" же был снят клип Аллы Пугачевой на песню "Старинные часы".

Появляется ресторан и в детективной киноленте "Приключения принца Флоризеля".

Кто был в ресторане Гагрипш?

Залы ресторана помнят таких знаменитых людей, как последний российский император Николай II и Иосиф Сталин. Ресторан посещали писатели Антон Чехов, Иван Бунин и Максим Горький. Со сцены его пел великий бас Федор Шаляпин.

Ресторан Гагрипш – живая история

Конечно, в ресторан подвергался ремонтам и реконструкции, но его внешний облик и интерьеры почти не изменились, так что в них можно почувствовать аутентичную атмосферу начала XX столетия. Знаменитые механические часы работают, как сто с лишним лет назад, их заводят вручную изнутри здания.

Адрес ресторана Гагрипш

Ресторан находится в микрорайоне Старая Гагра, в Приморском парке, буквально в нескольких десятках метров от моря. Он расположен напротив фонтана, от которого ко входу идет известная лестница – ровесница ресторана. Ресторан от моря отделяет только полоса пляжа, зелень парка и проспект Ардзинба.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до ресторана Гагрипш?

На общественном транспорте

Ресторан расположен рядом с остановкой общественного транспорта на проспекте Ардзинба, она называется "Приморский парк".

Здесь останавливаются:

местные автобусы №2, №3, №5;

междугородние автобусы Гал – Псоу, Очамчира – Псоу, Сухум – Псоу, Ткварчал – Псоу;

маршрутки Гудаута – Псоу, Гагра – Псоу, Пицунда – Псоу, Сухум – Псоу.

На такси или личном автомобиле

Чтобы попасть в ресторан "Гагрипш" на машине, нужно просто вбить в навигатор координаты: 43.324352, 40.231435.

Замок принца Ольденбургского

Рядом с Приморским парком и рестораном Гагрипш находится третья самая известная достопримечательность Гагры – Дворец принца Ольденбургского. Пешком от ресторана до него можно дойти за семь минут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Строительство замка в стиле модерн началось в 1902 году. Он стал летней резиденцией принца. Здание восхищало красными крышами, удивительными окнами и резными балконами, его было прекрасно видно с моря.

Сейчас замок полуразрушен, сообщалось о реставрационных работах. Доступ к нему туристов официально закрыт.