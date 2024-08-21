Замок принца Ольденбургского в Абхазии: жемчужина Гагры в стиле модерн

Замок принца Ольденбургского - одна из самых известных достопримечательностей Гагры и всей Абхазии. Чем привлекает заброшенный замок над морем, какова его история и как добраться до замка в Гагре?

Построенный более ста лет назад замок принца Ольденбургского, полузаброшенный сегодня, продолжает привлекать туристов и впечатлять красотой. Замок принца Ольденбургского в Гагре - сердце кавказской Ривьеры, которой не было суждено реализоваться. История замка впечатляет, как и его архитектура.

Принц Ольденбургский в Абхазии

Каждый турист, собирающийся в Абхазию, знает про такую достопримечательность, как замок принца Ольденбургского. С именем Ольденбургского в Абхазии связано многое.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Александр Петрович Ольденбургский, принц и правнук императора Павла I, решил создать на побережье Черного моря кавказскую Ривьеру, российскую Ниццу. Центром Ривьеры должна была стать Гагра. В рамках создания курорта, принц поспособствовал тому, что в Гагре появились телеграф, телефон, электрическое освещение, водопровод. Создание кавказской Ривьеры началось в 1901 году, в 1902 году стартовало строительство замка.

История замка принца Ольденбургского

Принц объявил о создании курортной зоны и строительстве замка на скале, откуда открывался бы красивый вид на море, в ресторане "Гагрипш" - сегодня это также знаковое место в Гагре, ресторан работает по сей день.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замок по задумке принце Ольденбургского должен был стать украшением курорта - построенный на склоне горы Сигналка, он хорошо просматривается с побережья. Строительство шло трудно - фундамент на скале давал трещины, но в результате архитекторы и инженеры справились, замок появился именно в том месте, где и хотел его видеть принц.

Замок или дворец Ольденбургского выполнен в стиле модерн. Фасад с полукруглым фронтоном, ажурными балконами и необычными окнами, красная черепица - дворец сразу стал самым красивым зданием в Гагре.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Изначально он стал летней резиденцией принца Ольденбургского. В первую очередь был возведен сам дворец, прославившийся круглым панорамным окном в кабинете принца. Немного позже была пристроена гостевая часть - в ней останавливались члены королевской семьи и представители высшей знати Российской империи.

В 1906 году был пристроен флигель с башней, по одной из версий это башня сокольничего - принц был любителем соколиной охоты. Кроме того, перед зданием был построен деревянный разворотный круг - для того, чтобы "Мерседес" принца мог развернуться в небольшом дворе.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Также в прежние времена на территории дворца стояли два маяка, служившие ориентирами для мореплавателей.

Принц Ольденбургский уехал из России в феврале 1917 года, в здании замка в Гагре был открыт санаторий для нервнобольных. В советские годы дворец принца успел побыть санаторием имени И.В. Сталина, затем элитным пансионатом "Чайка". В начале 90-х уникальное здание пострадало в ходе военного конфликта. В начале 2000-х в замке случился пожар.

В последние годы здание находится на реставрации.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Замок в Гагре может войти в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок принца внутри

Сегодня дворец принца Ольденбургского можно наблюдать снаружи, попасть в него туристы могут на свой страх и риск - здание относится к "заброшкам", и прогуливаться по нему может быть небезопасно.

Внутри дворца можно увидеть отчасти сохранившиеся камины и узорную кладку на полу. На втором этаже здания находится то самое круглое окно в кабинете принца и ажурные балконы, открывающие захватывающий вид на окрестности и уже отреставрированный флигель.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Для посещения подземной части замка лучше запастись фонариком и непромокаемой обувью - там часто стоит вода.

Данные туристов в 2024 году противоречивы - кто-то беспрепятственно посещает замок в Гагре, кто-то сообщает о плате в 150 рублей, а кто-то предупреждает о том, что на фоне активизации реставрационных работ проход к достопримечательности закрыт.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

Дворец принца Ольденбургского - как добраться

Замок находится в Старой Гагре. Попасть во дворец, или по крайней мере, приблизиться к нему, можно, пройдя в Гагре через Приморский парк, также разбитый по указанию Ольденбургского. Парк начинается от ресторана "Гагрипш" и идет вверх.

© Фото: Мария Уткина/ "Вестник Кавказа"

С другого конца парка пройти к замку принца Ольденбургского можно с площади Гагарина мимо универмага или от крепости Абаата по лестнице.

В парке произрастают завезенные из других стран растения, стоят скамейки и фонтаны, привлекает внимание пруд, на котором можно увидеть цапель.