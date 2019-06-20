Вестник Кавказа

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов

Новороссийская таможня не пустила в страну партию зараженных турецких лимонов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новороссийские таможенники не пустили в Россию крупную партию лимонов, зараженных личинками опасного вредителя – средиземноморской плодовой мухи, которую пыталась ввезти одна из турецких компаний.

В Новороссийске таможенники задержали крупную партию лимонов из Турции, в которой обнаружился опасный вредитель, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Свежесобранные цитрусовые оказались "инкубатором" для личинок средиземноморской плодовой мухи – вся партия лимонов весом в 11,1 т была задержана, передает "АиФ-Юг".

"Факт заражения подтвержден заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Новороссийского филиала ФГБУ "ВНИИКР"

- Россельхознадзор

Вернули ли лимоны поставщику, в информации не сообщается – известно лишь, что специалистам пришлось проводить полное обеззараживание терминала.

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