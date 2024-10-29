Вестник Кавказа

Черное море в Анапе охладилось сильнее всего в Краснодарском крае

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Из-за притока холодного воздуха море около побережья Кубани значительно остыло. Прохладнее всего вода в Черном море оказалась около Анапы, а в Азовском море около Ейска.

Температура воды в Черном и Азовском морях около Кубани стала постепенно снижаться. Причина - поток арктического воздуха в регион, рассказали метеорологи.

Из двух морей, омывающих берега края, самым теплым стало Черное море. Около Новороссийска его температура достигла +18 градусов. Холоднее всего у берегов Анапы - +14 градусов.

Вода в Азовском море около Темрюка – +10 градусов, у берегов Ейска она холоднее - +7 градусов.

С сегодняшнего дня в регион придет антициклон. Он принесет с собой более теплые порывы воздуха и уменьшит число дождей.

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