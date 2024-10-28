Вестник Кавказа

Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бархатный сезон давно позади, но вода на черноморских курортах еще сохраняет тепло. Море на Кубани и в Абхазии держит температуру 19-20 градусов.

В начале ноября Черное море на российских курортах остается теплым - плюс 20 градусов.

Сегодня теплее всего вода у берегов Новороссийска и Геленджика - плюс 20 градусов. В Туапсе, Сочи и соседней Абхазии температура морской воды составляет 19 градусов.

Температура воды в последнее время превышает температуру воздуха - соленая вода остывает медленно.

Вскоре погода в Краснодарском крае ухудшится, придет резкое похолодание, в целом в ноябре температура воздуха может на несколько градусов отстать от многолетних значений.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
855 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Абхазия сможет запустить фитнес-туры

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Турмаршрут между горами Карачаево-Черкесии и Абхазией могут возродить

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Туристический форум Vizit Apsny открылся в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Ежедневные отключения электричества стартуют в Абхазии

Павильон «Абхазия» восстановят на ВДНХ

Павильон «Абхазия» восстановят на ВДНХ

Гастротуризм будут развивать в Абхазии

Гастротуризм будут развивать в Абхазии

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии

Самый быстрый дагестанец принял участие в турнире в Абхазии

«Артек» приедет в Абхазию

«Артек» приедет в Абхазию

Вода вернулась в Сухум

Вода вернулась в Сухум

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы