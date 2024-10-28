Плюс 20: где еще не остыло Черное море?

Бархатный сезон давно позади, но вода на черноморских курортах еще сохраняет тепло. Море на Кубани и в Абхазии держит температуру 19-20 градусов.

В начале ноября Черное море на российских курортах остается теплым - плюс 20 градусов.

Сегодня теплее всего вода у берегов Новороссийска и Геленджика - плюс 20 градусов. В Туапсе, Сочи и соседней Абхазии температура морской воды составляет 19 градусов.

Температура воды в последнее время превышает температуру воздуха - соленая вода остывает медленно.

Вскоре погода в Краснодарском крае ухудшится, придет резкое похолодание, в целом в ноябре температура воздуха может на несколько градусов отстать от многолетних значений.