Вестник Кавказа

Какие ассоциации с Абхазией имеют россияне?

Гагра
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Специалисты провели опрос населения, который выявил основные ассоциации с Абхазией у российских туристов. Прежде всего, это море и озеро Рица.

Абхазия ассоциируется с морем и озером Рица у среднестатистического российского туриста, передал эксперт V международного туристического форума "Visit Apsny" Умар Айдинов.

«Дальше уже идут названия городов — Гагра, Пицунда. Мало кто отождествляет Абхазию с рейтингом, эко-туризмом, с этническим туризмом, с погружением в культуру. Это реальная проблема, потому что сезон можно очень сильно продлить»

- Умар Айдинов

Еще одна проблема Абхазии в сфере туризма – недостаток информации о стране и отсутствие подробной программы для путешественников. Эксперт подчеркнул, что туризм не может развивать без активного информационного сопровождения.

Напомним, что 1-2 ноября в Абхазии проходит V Международный форум "Visit Apsny", который поднимает тему туристической конкуренции.

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