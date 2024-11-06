Азербайджан и Турция обсудили поставки «зеленой» энергии

О поставках «зеленой» энергии и газа переговорили министры Азербайджана и Турции. Они также обсудили повестку дня в энергетике.

Совместные проекты по поставкам «зеленой энергии» и газа в Турцию и далее в Европу обсудил глава Минэнерго Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Разговор об этом прошел вместе с его турецким коллегой Алпарсланом Байрактаром.

В ходе встречи были обсуждены как общие вопросы, стоящие на повестке энергетического сотрудничества, так и то, как идет строительство трубопровода Ыгдыр-Нахчыван.

Также стороны поговорили о проведении четвертого совместного энергетического форума.