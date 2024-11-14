Вестник Кавказа

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29

Израиль поздравил Ильхама Алиева с высоким уровнем организации COP29
© Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял главу Минтранса Израиля Мири Регев. В ходе переговоров министр передала ему поздравления с высоким уровнем, на котором была организована COP29.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня провел встречу с министром транспорта и дорожной безопасности Израиля Мири Регев.

Глава Минтранса Израиля передала главе государства приветствия президента Израиля Ицхака Герцога. Ильхам Алиев выразил признательность и попросил передать его приветствия президенту Израиля.

В ходе встречи президент Азербайджана и израильский министр обратили внимание на значение проходящей в Баку конференции СОР29, указали на ее важность для обсуждения вопросов, связанных с климатическими изменениями.

Кроме того, Мири Регев передала Ильхаму Алиеву поздравления с высоким уровнем организации СОР29.

Участники беседы обменялись мнениями об отношениях Азербайджана и Израиля.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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