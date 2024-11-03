Вестник Кавказа

Власти КБР решили отказаться от пышных новогодних праздников

Власти КБР решили отказаться от пышных новогодних праздников
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нынешние новогодние праздники пройдут в Кабардино-Балкарии без массовых народных гуляний и праздничных фейерверков, сообщил в ходе прямой линии с населением глава республики Казбек Коков.

Праздники в Кабардино-Балкарии (КБР) в дни празднования Нового 2025 года пройдут без масштабных мероприятий, народных гуляний и фейерверков, сообщил сегодня в ходе прямой линии с населением республики ее глава Казбек Коков.

"Однозначно можно сказать, что каких-то праздничных салютов, каких-то шумных мероприятий проводить не будем. ...При этом вся праздничная атмосфера в республике будет на должном уровне"

- Казбек Коков

Однако праздник для детей, которые будут отдыхать на новогодних каникулах, обязательно состоится – все новогодние праздничные мероприятия в детских учреждениях пройдут как обычно, добавил он, передает "Интерфакс".

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

День матери определил спрос на цветы и торты в Ставрополе

День национального возрождения отмечается в Азербайджане

День национального возрождения отмечается в Азербайджане

Сегодня День Конституции в Азербайджане

Сегодня День Конституции в Азербайджане

День государственного флага отмечают в Азербайджане

День государственного флага отмечают в Азербайджане

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

В Москве отметили четвертый день Победы Азербайджана в 44-дневной войне

Россияне активно бронируют Домбай и Архыз на Новый год

Россияне активно бронируют Домбай и Архыз на Новый год

&quot;Мандариновая&quot; фотозона появилась в Абхазии

"Мандариновая" фотозона появилась в Абхазии

Гиоргоба 2024: как отмечают день Георгия Победоносца в Грузии?

Гиоргоба 2024: как отмечают день Георгия Победоносца в Грузии?

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Новый год в Абхазии 2025: как недорого встретить праздник у моря под пальмами

Каспийчане отметят День народного единства

Каспийчане отметят День народного единства

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы