Власти КБР решили отказаться от пышных новогодних праздников

Нынешние новогодние праздники пройдут в Кабардино-Балкарии без массовых народных гуляний и праздничных фейерверков, сообщил в ходе прямой линии с населением глава республики Казбек Коков.

Праздники в Кабардино-Балкарии (КБР) в дни празднования Нового 2025 года пройдут без масштабных мероприятий, народных гуляний и фейерверков, сообщил сегодня в ходе прямой линии с населением республики ее глава Казбек Коков.

"Однозначно можно сказать, что каких-то праздничных салютов, каких-то шумных мероприятий проводить не будем. ...При этом вся праздничная атмосфера в республике будет на должном уровне"

- Казбек Коков

Однако праздник для детей, которые будут отдыхать на новогодних каникулах, обязательно состоится – все новогодние праздничные мероприятия в детских учреждениях пройдут как обычно, добавил он, передает "Интерфакс".