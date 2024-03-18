Астраханские порты нарастили грузооборот

Два морских порта Астраханской области за 10 месяцев текущего 2024 года смогли нарастить перевалку грузов на 40% - большую часть из них составило зерно.

Два морских порта в Астраханской области - Астрахань и Оля - за 10 месяцев текущего 2024 года увеличили грузооборот на 40%, сообщает министерство промышленности Астраханской области.

В сумме оба порта с января по октябрь перегрузили 5 млн т, при этом перевалка импортных грузов выросла на 48%, а экспортных - на 36%, передает "АиФ Астрахань".

Львиную часть грузов обоих портов составило зерно – его было 60% от общего объема, а рост его за текущий год составил 71%.

В два раза чаще судами стали переправлять полипропилен и цемент, в четыре раза - бумагу. Выросла и перевалка химических изделий и удобрений = ее рост составил 37%, говорится в сообщении.