Иран ознакомился с возможностями порта Махачкалы

Делегация Ирана посетила порт Махачкалы и ознакомилась с его возможностями и перспективами. Посол Ирана отметил, что порт интересен иранской стороне для построения отношений.

Иранская делегация во главе с послом Исламской Республики в России Каземом Джалали, которая находится с визитом в Дагестане, посетила махачкалинский морской порт.

Гендиректор порта Джамал Алиев ознакомил гостей с изменениями, которые происходят в порту, а также рассказал им о стратегии дальнейшего его развития.

Алиев заявил, что большинство генеральных и навалочных грузов, переваливаемых в порту, идут через порты Ирана в Каспийском море.

Кроме того, стороны поговорили о путях повышения эффективности и роста взаимного грузопотока.

В свою очередь посол сказал, что порт Махачкалы интересен Ирану для построения взаимовыгодных отношений.