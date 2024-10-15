Вестник Кавказа

Иран ознакомился с возможностями порта Махачкалы

Порт
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Делегация Ирана посетила порт Махачкалы и ознакомилась с его возможностями и перспективами. Посол Ирана отметил, что порт интересен иранской стороне для построения отношений.

Иранская делегация во главе с послом Исламской Республики в России Каземом Джалали, которая находится с визитом в Дагестане, посетила махачкалинский морской порт.

Гендиректор порта Джамал Алиев ознакомил гостей с изменениями, которые происходят в порту, а также рассказал им о стратегии дальнейшего его развития.

Алиев заявил, что большинство генеральных и навалочных грузов, переваливаемых в порту, идут через порты Ирана в Каспийском море.

Кроме того, стороны поговорили о путях повышения эффективности и роста взаимного грузопотока.

В свою очередь посол сказал, что порт Махачкалы интересен Ирану для построения взаимовыгодных отношений.

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