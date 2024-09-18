Вестник Кавказа

Абхазский Сухум примет пятый форум Visit Apsny

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© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Уже в первых числах ноября в столице Абхазии Сухуме пройдет юбилейный, пятый по счету Международный туристический форум Visit Apsny, темами которого станут сервис и качество, которые оказывают туристам местные компании.

Темами предстоящего юбилейного, пятого по счету Международного туристического форума Visit Apsny, который пройдет 1-2 ноября в столице республики Сухуме, станут сервис и качество, рассказала президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

"Это обеспечение туристам ожидаемого качественного сервиса. Есть у нас проблемы между отелями, это некая конкуренция, демпинг цен. У нас продажи происходят по-разному, кто-то продает через операторов, кто-то напрямую через свои сайты, кто-то полностью отдает квоты туроператорам. Вот эти вопросы мы обсудим, именно ценовую политику, очень хотим, чтобы присутствовали и собственники отелей, директора, управляющие, которые принимают решения"

- Анна Калягина

Еще одна больная тема для абхазского турбизнеса - реновация отелей: их в республике осталось множество, но подавляющее большинство из них требуют модернизации, передает Sputnik Абхазия.

Несмотря на то, что это не очень затратно для страны, пока от этого страдает комфорт туристов, а само средство размещения зачастую просто не соответствует современным реалиям, отметила Калягина.

В этой сфере большое значение имеет богатый опыт российских туристических компаний – они готовы проводить занятия со студентами кафедр туризма абхазских вузов, которые дадут им серьезный опыт, рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при АГУ Кристина Лакербая.

Также неоценимую помощь в этом оказывают специалисты администрации Крыма: они провели интересный эксперимент, в рамках которого санатории полуострова посетили по себестоимости дети с родителями, рассказала она.

Напомним, Пятый Международный форум "Visit Apsny" пройдет в Абхазии в первые дни ноября, его участники обсудят то, как республике в следующем году стать конкурентной в сфере туризма.

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