Вестник Кавказа

Главу ресурсоснабжающей компании заключили под стражу в Северной Осетии

Главу ресурсоснабжающей компании заключили под стражу в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель распределительной сетевой компании в Северной Осетии стал фигурантом уголовного дела о хищении. Его обвинили в присвоении десятков миллионов рублей.

В Северной Осетии главу межрегиональной распределительной сетевой компании обвинили в хищении крупной денежной суммы. Об этом сказано в заявлении регионального МВД.

В министерстве отметили, что в 2017 году 53-летний житель Владикавказа, занимавший на тот момент должность директора организации, подал в 
Региональную службу по тарифам РСО – Алания документы с ложными данными. Он пытался включить свыше 1 млрд рублей долгов в статью расходов по сомнительным долгам, зная при этом о существующих долговых обязательствах и договоре аренды имущества, по которому долг систематически погашался взаиморасчетами.

"Полицейские Северной Осетии раскрыли хищение более 84 млн рублей руководителем ресурсоснабжающей организации. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)"

– пресс-служба управления

В рамках расследования было установлено, что подозреваемый причастен еще к ряду эпизодов, связанных с противоправной деятельностью. 

"По данным следствия, в период с января 2015 года по январь 2017 года руководитель компании вступил в преступный сговор с главным бухгалтером курируемой организации, а также с неустановленными лицами и направил в главный центральный офис организации уведомление о взыскании задолженности с дочерней компании в размере 84 миллионов рублей"

– МВД региона

На счета злоумышленников поступила сумма, которую в итоге распределили между собой участники схемы. По данному факту завели уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Всех подозреваемых поместили под стражу.

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