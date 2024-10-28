Экс-начальника батальона ДПС подозревают почти в 20 мошенничествах на Ставрополье

На Ставрополье обвинили бывшего начальника батальона ДПС, обогатившегося в результате мошеннических действий более чем на 60 млн рублей. Сейчас он находится под арестом.

В Ставропольском крае заведено уголовное дело на бывшего сотрудника правоохранительных органов. Об этом рассказали в управлении ФСБ по региону.

Мужчина работал командиром взвода одной из рот батальона ДПС УМВД РФ по Ставрополю. Его обвинили в совершении 18 преступлений, связанных с мошенничеством, и арестовали.

"В 2023-2024 годах фигурант, заручившись доверием своих знакомых, приобретал у них в рассрочку автомобили, а также занимал деньги. При этом возвращать долги полицейский не планировал"

– пресс-служба управления

Следствие отмечает, что сумма ущерба превышает 62 млн рублей.