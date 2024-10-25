Суд вынес приговор директору фирмы за подкуп на Ставрополье

На Ставрополье осудили директора фирмы, пытавшегося подкупить генподрядчика. Ему предстоит заплатить штраф.
В Ставропольском крае вынесли приговор мужчине, занимающему должность директора фирмы. Об этом рассказали 30 октября в региональном управлении СКР.
Следствие установило, что генеральный директор организации пытался подкупить генерального подрядчика в январе этого года.
"Являясь субподрядчиком по договору строительства цеха на территории одного из заводов в городе Невинномысске, (гендиректор – прим. ред.) передал генподрядчику, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, коммерческий подкуп в размере 680 тыс рублей за общее содействие в работе организации в рамках исполнения договора"
– пресс-служба ведомства
Суд постановил, что гендиректору фирмы необходимо заплатить штраф в размере 1 млн рублей. Приговор уже вступил в силу.