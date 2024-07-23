Вестник Кавказа

Подрядчик пытался "заработать" на новом терминале аэропорта Ставрополь

Подрядчик пытался "заработать" на новом терминале аэропорта Ставрополь
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставропольские правоохранители выявили крупное хищение при возведении нового терминала в аэропорту "Ставрополь" – глава фирмы-субподрядчика по документам расценил работы на 1,4 миллиона рублей дороже.

Директор компании-субподрядчика пытался "заработать" на строительстве нового терминала внутренних авиалиний в аэропорту "Ставрополь", сообщает Управление ФСБ России по Ставропольскому краю.

Схема обмана была традиционной: глава компании заключил договор со сторонней организацией, указав в нем совсем другие суммы, выявило следствие, передает "Интерфакс".

"В акте выполненных работ руководитель коммерческой организации указал заведомо ложные сведения об их объеме и стоимости. В результате было похищено более 1,4 млн рублей"

- ФСБ России по Ставропольскому краю

Теперь директору фирмы придется ответить за мошенничество в суде – в отношении него возбуждено уголовное дело.

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