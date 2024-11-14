Школа футбола обновилась в Ставрополе

Специалисты закончили ремонт в футбольной школе в ставропольской столице. Обновления осмотрел мэр города.

Футбольная школа на улице Репина в Ставрополе открыла двери для учащихся после ремонта. Об этом поведал мэр города Иван Ульянченко.

"Вместе с ребятами посмотрели их новые модульные раздевалки и единогласно их приняли. Кроме того, преобразилась и территория вокруг футбольного поля, здесь построили тренерскую, медицинский пункт и обновили пост охраны"

– Иван Ульянченко

Таким образом, в спортивном учреждении обновили сантехнику и крыльцо, добавили козырьки и выполнили электромонтажные работы.

Вместе с городскими властями обновления школы оценили ее воспитанники.