Вестник Кавказа

Школа футбола обновилась в Ставрополе

Школа футбола обновилась в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты закончили ремонт в футбольной школе в ставропольской столице. Обновления осмотрел мэр города.

Футбольная школа на улице Репина в Ставрополе открыла двери для учащихся после ремонта. Об этом поведал мэр города Иван Ульянченко.

"Вместе с ребятами посмотрели их новые модульные раздевалки и единогласно их приняли. Кроме того, преобразилась и территория вокруг футбольного поля, здесь построили тренерскую, медицинский пункт и обновили пост охраны"

– Иван Ульянченко

Таким образом, в спортивном учреждении обновили сантехнику и крыльцо, добавили козырьки и выполнили электромонтажные работы.

Вместе с городскими властями обновления школы оценили ее воспитанники.

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