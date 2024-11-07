Вестник Кавказа

В Азербайджане появится "зеленый аэропорт"

В Азербайджане появится "зеленый аэропорт"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузовой аэропорт, который строят в районе Бакинского международного морского порта, будет работать по высоким экологическим стандартам. Соответствующее решение принято в рамках конференции по климату COP29 в Баку.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и компания Silk Way Alat Free Economic Zone, которая занимается развитием свободной экономической зоны в Аляте, договорились о создании особого "зеленого аэропорта", который станет важным звеном в работе Бакинского морского порта. 

В рамках соглашения предполагается, что строящийся в Аляте аэропорт должен будет работать по строгим экологическим требованиям, которые дадут право получить сертификат "Зеленый аэропорт". 

Предполагается, что аэропорт будет оснащен рядом инновационных решений в "зеленом" ключе. Например, использование топлива с меньшим углеродным выбросом, экологичная утилизация отходов, а также современная система управления. 

Отметим, что транспортный объект планируется возвести к 2026 году в свободной экономической зоне в Аляте, которая расположена вблизи Баку. 

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